Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, BURKENT ve GEMTAŞ ortaklığıyla yürütülen projede hak sahipleriyle noter huzurunda sözleşmeler imzalandı. Tören, Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplamda 156 hak sahibini kapsayan ve 239 konut ile 8 ticari birimi içeren dönüşüm projesi, sadece depreme karşı dayanıklılığı değil, aynı zamanda sosyal yaşamı da ön plana çıkarıyor. Oyun alanları, sosyal donatılar, çevreci yaşam alanları ve insan odaklı meydanlarla tasarlanan proje, Gemlik'teki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

BURKENT Genel Müdürü İnan Keser, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğuna dikkat çekerek, bu tür projelerin yaşamsal önem taşıdığını ifade etti. Projenin Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in desteğiyle hayata geçirildiğini belirten Keser, BURKENT’in ilk kez bir uzlaşma sürecini yönettiğini ve bu konuda başarılı bir süreç yürüttüklerini dile getirdi. Projeye dair fizibilitenin sağlam yapıldığını, ödeme şartlarının ise vatandaşların lehine düzenlendiğini söyledi.

GEMTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uzun ise yaklaşık üç aydır süren kat malikleriyle görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve proje açısından mutlu sona ulaşıldığını belirtti. Gemlik’in deprem bölgesinde yer alması nedeniyle bu dönüşümün büyük önem taşıdığını söyleyen Uzun, bu projeyi başlangıç olarak gördüklerini ve devamının geleceğini ifade etti. BURKENT ve GEMTAŞ olarak Gemlik’i yeniden inşa etme hedefiyle hareket ettiklerini sözlerine ekledi.