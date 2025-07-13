Muğla Büyükşehir Belediyesi, merhum Belediye Başkanı Orhan Çakır’ı anma töreninde şehir merkezi-otogar güzergahına “Orhan Çakır Bulvarı” adını verdi; Kurşunlu Meydanı’nda lokma hayrı yapıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1989-1999 yılları arasında Muğla Belediye Başkanlığı yapan Orhan Çakır’ın vefat yıl dönümünde anma töreni düzenledi.

Kurşunlu Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte, şehir merkezi ile otogar arasındaki güzergaha “Orhan Çakır Bulvarı” adının verildiği açıklandı.

Tören, lokma hayrıyla başladı ve yeni tabelalar kamuoyuna tanıtıldı.

Törene, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, CHP Menteşe İlçe Başkanı Nail Kızıl, Çakır’ın eşi Nezahat Çakır, kızları Güliz Akar ve Gülsüm Çakır Tavukçuoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Orhan Çakır’ın altyapı, çevre düzenlemeleri ve sosyal projelerle Muğla’ya önemli katkılar sağladığı vurgulandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Çakır’ın Muğla’nın gelişimine vizyoner projelerle katkı sunduğunu belirterek, “Bugün bir tabelayı değil, bir dönemin hizmet anlayışını onurlandırıyoruz. Orhan Çakır’ın adı, hem bu bulvarda hem de kentimizin geleceğinde ilham kaynağı olacak. Geçmişe sahip çıkan bir belediyecilik anlayışıyla, onun mirasını yaşatıyoruz” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras ise, “Orhan Başkanımızın fedakâr çalışmaları hepimizin hafızasında. Onun hizmetleri ışığında çalışmaya devam ediyoruz. Minnetle anıyoruz” dedi.

ÇAKIR AİLESİNDEN TEŞEKKÜR

Orhan Çakır’ın kızı Güliz Akar, “Babam Muğla için gecesini gündüzüne katardı. İsminin bu bulvara verilmesi bizi onurlandırdı” derken, diğer kızı Gülsüm Çakır Tavukçuoğlu, “Babamın anısını unutmayan ve bulvara ismini veren Başkan Aras’a teşekkür ediyorum” dedi.Törenin ardından Aras, Köksal Aras ve Çakır ailesi, merhum başkanın mezarını ziyaret ederek dua etti.