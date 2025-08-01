Muğla Büyükşehir Belediyesi, rahim ağzı kanserine karşı ücretsiz HPV aşısı için başvuruları almaya başladı.MUĞLA (İGFA) - Önemli bir halk sağlığı sorunu olan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) virüsü kaynaklı kanser vakalarının son yıllarda artma eğilimi göstermesinden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyesi 9-45 yaş aralığındaki bireylere yönelik rahim ağzı kanseri aşısı yapmak için başvuruları başlattı.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkan HPV (İnsan Papilloma Virüsü) kaynaklı kanser vakalarının artış göstermesi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rahim ağzı kanserine karşı koruyucu ücretsiz HPV aşı uygulaması başlatıldı.

Başvuru koşullarını taşıyan HPV aşısı uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşların, gerekli belgelerle birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nün ilçe hizmet birimlerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler, 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden destek alabilir.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sosyal belediyecilikte vatandaş odaklı projelere öncelik verdiklerini söyledi ve HPV Aşısı ile kanser vakaları için toplumsal farkındalık da yaratmak istediklerini belirtti.

Başkan Aras; yerel yönetimler olarak birçok hizmeti hayata geçirirken vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırıyor, onların sağlığını için de çalışmalar yaptıklarını söyledi. Toplum sağlığı açısından önemli olan, sosyal güvenliğin karşılamadığı aşılar olduğunu ifade eden Aras, "HPV Aşısı’da bunlardan biri. Bu konuda farkındalık yaratmak, son yıllarda bu rahatsızlık nedeni ile artan kanser vakalarının da önüne geçmek için ücretsiz HPV Aşısı uygulamamız devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızın sağlığı, sıhhati ve mutluluğu bizim önceliğimizdir" diye konuştu.