Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen Yaşam Atölyesi, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyim sunuyor.MUĞLA (İGFA) - Sekiz farklı atölyede düzenlenen etkinlikler, çocukların yaratıcılıklarını paylaşma ve öğrenme süreçlerini zenginleştirdi

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan yaşam atölyesinde çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde kurulan yaşam atölyesinde, sanat tarihi, akıl zekâ oyunları, görsel sanatlar, kolaj, İngilizce, anlayarak hızlı okuma, felsefe, yaratıcı düşünme ve tasarım gibi çeşitli alanlarda açılan atölyelerde, alanda uzman eğitmenler çocuklara rehberlik etti.

Bu atölyelerde çocuklar, düşünme, sorgulama ve yaratıcı düşünme yeteneklerini geliştiriyor. Sanat Tarihi Atölyesi kapsamında düzenlenen antik kent gezileri, öğrencilerin öğrendiklerini yerinde pekiştirmelerine olanak sağladı. Yaratıcıüretken projelerle çocuklar, sanatla iç içe bir öğrenme süreci yaşadı.

YAŞAM ATÖLYESİNE 157 ÖĞRENCİ KATILDI

Türkan Saylan Yaşam Merkezi'nde düzenlenen yaşam atölyesine aileler büyük ilgi gösterdi. 157 öğrencinin katıldığı atölye çalışmaları katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlarken sosyal becerilerini de arttırdı. 6 hafta süren yaşam atölyesine katılan çocuklara katılım belgesi verildi. Yaratıcı düşünce ve tasarım atölyesi eğitmeni Tevfik Fikret Coşkun “ Atölyeye katılan öğrenciler, farklı alanlarda edindikleri deneyimlerle zenginleştirici bir süreç yaşadılar. Gençlerin bu tür etkinliklere olan ilgisinin artmasının, onların gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz” dedi.