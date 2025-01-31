‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganıyla Cumhuriyet’in kuruluşunun 93. yılında hizmete başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı hedefleri kapsamında yerel tohumların korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla 2 milyon yerel tohum dağıtacak.

3 Şubat’ta 81 İle Yerel Tohum Dağıtımı Yapılacak

Bugüne kadar Türkiye’nin 81 iline 19 Milyon yerel tohum dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 3 Şubat Pazartesi günü itibari ile ücretsiz olarak yerel tohum dağıtımına başlayacak. Vatandaşlar yereltohum.mugla.bel.tr web adresinden başvuru formunu doldurarak veyaşubat ayı içinde Yerel Tohum Merkezi’ni ziyaret ederek yerel tohumları ücretsiz alacak.

Tohumlar Laboratuvarda Test Ediliyor

Türkiye’nin en kapsamlı Yerel Tohum Merkezi’negetirilen ve çoğaltımı yapılan tohumların hastalık, zararlı bulaşıklığı ve çimlenme yeteneği Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Test Laboratuvarında test ediliyor. Laboratuvarda uygulanan testlerden geçmeyen tohumların dağıtımı yapılmıyor.

Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi vatandaşlardan gelen 980 çeşit ata tohumuna da ev sahipliği yapıyor. 2025 yılında 120 çeşit ata tohumunun dağıtımı gerçekleştirilecek.

Başkan Aras: “Ülkemizin Dört Bir Yanına Umut Ekmeye Devam Edeceğiz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Büyükşehir Belediyesi olarak yerel tohumun önemi, tarımsal çeşitliliğin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir miras bırakma mücadelemizi yerel tohum dağıtımı ile sürdürüyoruz. 2016 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanına 19 milyon yerel tohumu ücretsiz ulaştırarak, ata mirasımızı geleceğe taşıdık. 3 Şubat Pazartesi günü itibariyle 81 ilimize 2 milyon yerel tohumu ücretsiz dağıtacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla’mızdan ülkemizin dört bir yanına umut ekmeye ve sürdürülebilir tarımı desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.