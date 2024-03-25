Seçimlere 6 gün kala partiler seçim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçim çalışmaları için 28 Mart perşembe günü Bursa'ya gelecek. İnce'nin Bursa'ya geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Memleket Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ruşen Sever programını paylaştı.
İNCE'NİN PROGRAMI ŞÖYLE;
•14:00 Mustafakemalpaşa Belediye Meydanında Karşılama
•14:15 Bursa Caddesi ve Balıkesir Caddesi Esnaf Ziyareti
•15.00 Karacabey Selamlama
•15.15 Karacabey Ayrılış
Kaynak: HABER MERKEZİ