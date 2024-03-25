Yalova’da öğlenden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

Yalova kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde sağanak yağış sonrasında şehir içi trafiğinde yoğunluk yaşandı. Aniden başlayan yağış sonrasında vatandaşlar yağmurdan korunmak için kendilerini saçak altlarına attı. Yalova’da bugün etkili olan sağanak yağış Salı ve Çarşamba günü kendini bulutlu havaya bırakacak. Salı günü 13 dereceye kadar düşerken Çarşamba günü sıcaklık 18 dereceye çıkacak. Perşembe günü yağmurlu olurken hava sıcaklı 20 dereceye çıkacak. Yalova’yı Cuma ve hafta sonunda parçalı bulutlu bir hava bekliyor.