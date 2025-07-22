Türk siyasetinde bir dönemin daha sona erdiği gelişmede, partinin feshi kararı kurultay delegelerinin oylarıyla kesinleşti. Kapanma kararının, partinin kurucusu olan Muharrem İnce’nin talebiyle gündeme alındığı belirtildi. Kurultay süreci sonunda Memleket Partisi’nin siyasi faaliyetlerine son verildi.

CHP’de uzun yıllar siyaset yapan Muharrem İnce, 2021 yılında kendi partisini kurarak yeni bir yola çıkmıştı. Ancak bu yolculuk üç yılı aşkın sürede sona erdi. 24 Haziran’da CHP’ye geri dönen İnce, Genel Başkan Özgür Özel tarafından “Normalde Muharrem İnce’ye rozet takmam lazım ama takmayacağım, onun rozeti doğduğundan beri alnında takılı zaten” sözleriyle karşılandı.

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, kurultay sonrası yaptığı açıklamada partinin kapanmasının, ülkenin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için atılmış bir adım olduğunu ve CHP çatısı altında yola devam edeceklerini ifade etti.