İsrail lideri Netanyahu'nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanması özellike İslam coğrafyasında büyük bir tepkiye neden oldu. Türkiye de bu konuda önemli bir adım atarak Mahmud Abbas'ı TBMM'de konuşma yapması için davet etti. Abbas'tan bu davete olumsuz yanıt gelmesi dikkat çekti.BURSA (İGFA) - İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'de yaptığı katliamların sonu gelmek bilmiyor. Dünyanın bu katliama seyirci kalması da her geçen gün yaşanan acıların katlanmasına sebebiyet veriyor. Türkiye ise Filistin konusunda duyarlılık gösteren ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin Filistin meselesinde attığı son adımlardan birisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’i, “müdahale ederiz” şeklinde tehdit etmesinin ardından Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmek oldu. Abbas'ın daveti geri çevrimesi de kafalarda soru işareti uyandırdı.

Filistinli Aktivist ve Yazar Muin Naim, Mahmud Abbas'ın Filistinliler için meşruiyetini Herkes Duysun’a değerlendirdi. Naim, Abbas’ın Filistin halkı için bir anlam ifade etmediğini söyledi.

“MAHMUD ABBAS'IN FİLİSTİNLİLER İÇERİSİNDE BİR KARŞILIĞI YOK”

Mahmud Abbas'ın tavrının, Filistin'deki birliğin sağlanmasına engel olduğunu ifade eden Muin Naim, “Mahmud Abbas, 7 Ekim'den beri kendi halkı soykırıma uğrayan, son yüzyılın en büyük katliamlarından birisine uğrayan bir halkın devlet başkanı görevini üstlenmek yerine sanki komşu ve olaylardan uzak bir ülkenin lideriymiş gibi konuşuyor ve hareket ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'nun yaptığı konuşmaya karşılık olarak kendisini TBMM'ye davet etmesi ve Mahmud Abbas'ın bu daveti geri çevirmesi onun Filistin davasından ne kadar uzaklaştığını ve Filistinlileri temsil etmediğini göstermektedir.” dedi.

“FİLİSTİN’İN BİRLİĞİNİN ÖNÜNDE ENGEL”

Naim ayrıca seçim süresi dolmasına rağmen 15 yıldır koltuğu işgal eden Mahmud Abbas’ın, Filistin halkının onayını ve desteğini alabiliyor olsaydı çoktan seçimlere gitmiş olacağını ifade ederek, Abbas’ın muhtemel bir seçimde kaybedeceğinin farkında olduğunu ve bu sebeple ülkeyi seçime götürmekten uzak durduğunu söyledi. Naim ayrıca bunun, Filistin halkının birleşmesine de engel teşkil eden bir tutum olduğunu kaydederek, Filistinlilerin ekserisinin kabul edeceği bir liderin Filistin’i birçok alanda kuvvetlendireceğini ve direnişi birleştirebileceğini ifade etti.

“MAHMUD ABBAS BASİRETSİZ BİR ŞAHIS”

Mahmud Abbas’ın, Gazze'de yaşananlar bir tarafa kendi yönettiği Batı Şeria'da yaşananlara karşı da duyarsız kaldığını kaydeden Filistinli Aktivist ve Yazar Muin Naim, “Batı Şeria'da yaşananlara karşı Mahmud Abbas'ın tepkisizliği var. Gaspçı ve işgalci İsraillilere karşı sesini çıkaramayacak ve halkını savunamayacak kadar basiretsiz bir şahıs Mahmud Abbas. Filistin halkını temsil etmeyen Mahmud Abbas, Türkiye'nin davetini de geri çevirince kendisini daha da utanç verici bir duruma düşürdü. Bu yaşanan hadise kendisinin Filistin halkını temsil etmekten ne kadar uzak olduğunu gösterdi.” dedi.