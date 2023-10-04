Türkiye’de bazı bölgelerde mumbar bazı bölgelerde ise bumbar diye bilinen bağırsak dolmasının doğru yazımı nedir?

Aslında her iki ifade de yanlış değil.

Zira Farsça bunbar da mumbar da kalın bağırsak anlamına geliyor. Bundan dolayı bunbar diyen n harfini m şeklinde okuyor. Ki dilimizde arka arkaya gelen nb harfleri m olarak okunur.Örneğin İstanbul sözcüğü, ağızdan çıkarken m ile okunuyormuş, yani İstambulmuş gibi ses çıkartıyor.

Mumbar diyen de ilk hecenin sonuna m harfini ekleyerek, bunbarın okunuşuna benzetmiş oluyor.

Bun sözcüğü de mu sözcüğü de Farsça’da dışkı anlamını veriyor.