Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından İnegöl'de hafta sonu birçok mahallede bakım ve onarım çalışmaları kapsamında planlı kesinti yapılacak. Kesinti ne zaman olacak ve ne kadar sürecek? İşte detaylar… UEDAŞ’ın bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle İnegöl’de; Osmaniyeköy, Eskikaracakaya, Rüştiye, Tüfekçikonak, Güneykestane, Sulhiye, Mezit, Ertuğrulgazi, Mahmudiye, Sarıpınar, Çayyaka, Lütfiye, Yeniceköy, Çeltikçi, Tokuş ve Hamzabey mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak.

İşte kesinti yaşanacak mahalle ve sokaklar;

Kaynak: Öznur Dede