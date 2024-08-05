Türk operasının dünyaca ünlü yıldız ismi Murat Karahan, klasikleşen Sezen Aksu şarkılarıyla 13 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde dinleyenlerle buluşacak.

Karahan’ın Sezen Aksu’nun klasikleşen şarkılarını yorumlayacağı konser, 13 Eylül’de Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde, Şef Alper Kömürcü yönetimindeki Mozart Akademi Senfoni Orkestrası’nın eşliğinde gerçekleşecek. Unutulmaz gecenin biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. Bu özel konserde, Sezen Aksu’nun dillere pelesenk olmuş ve milyonların gönlünde taht kurmuş şarkıları Murat Karahan’ın yorumu ve senfonik düzenlemelerle yeniden hayat bulacak.