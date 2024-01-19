Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Kurum, namaz çıkışında vatandaşlarla sohbet ederek; salep dağıttı.

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmaları kapsamında Sultanahmet Meydanı’na geldi. Kurum, burada vatandaşlarla bir araya gelip sohbet etti. Murat Kurum ardından cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kıldı. Namaz çıkışında esnafları da ziyaret eden Kurum, vatandaşlarla tek tek el sıkışıp fotoğraf çektirdi. İlgiyle karşılanan Murat Kurum, vatandaşlara salep ikram etti.