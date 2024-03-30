İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, "1 Nisan sabahı İstanbul’da yepyeni bir sayfa açılacak. Yine ‘Gerçek Belediyecilik’ vizyonu kazanacak; yine milletimiz kazanacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Güngören Mitingi’nde seçmene hitap etti. “Güngören bugün yine coşkulu, Güngören bugün yine heyecanlı. Bu meydan bize yarın akşamki zaferimizi müjdeliyor. Bu heyecan, ‘Yeniden İstanbul’ diyor, ‘Sadece İstanbul’ diyor, Güngören, ‘İstanbul’un muradı’ diyor. Bugün bu coşku bize 31 Mart’ın müjdesini veriyor. Bu heyecan ‘Yeniden İstanbul’ diyor. Güngören, İstanbul’un muradı diyor” ifadelerini kullanan Kurum, “Siz, bize reisimizin emanetisiniz. Bu emanete gözümüz gibi bakacağız. Yarın akşam İstanbul’un Fetret Devri’ni bitireceğiz. İstanbul’un yeniden yükselişini, yeniden şahlanışını birlikte yapacağız” dedi.

İstanbul’a dair hedeflerini anlatan Kurum, "Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir hanemizde deprem endişesi kalmayacak, bütün yuvalarımız güvenli hale gelecek. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki; trafik çile olmaktan çıkacak. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki; sokaklarının huzur ve güvenle dolduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir İstanbul. Size söz veriyoruz. Biz İstanbul’umuzu asla ve asla kendi kaderine terk etmeyeceğiz. Milletin bundan önce afetlerde, zor zamanlarda nasıl yanında olduysak, yine her anında hep yanında olacağız. Bu söz, onların verip de tutmadıkları sözlere benzemez. Bu söz, eser adamlarının sözüdür. Bu söz, sağlam adamların sözüdür, bu söz Güngören’e onlarca hizmet yapmış Murat Kurum sözüdür. Bu söz liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın sözüdür” şeklinde konuştu.

Algı siyaseti değil, hizmet belediyeciliği yapacaklarını belirten Kurum, "‘Biz Güngören’e, Tozkaparan’a kentsel dönüşüm yapacağız’ dediğimizde; oralarda türlü türlü eylemler yaptılar. Geldiler, ‘depremi siyaset üstü göreceğiz’ dediler ama orayı karıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Biz ne yaptık? Tozkoparan’ı dönüştürmeye başladık, Paşabahçe Blokları’nın dönüşümünü yürüttük. Güngören’e millet bahçeleri kazandırdık. Gece gündüz çalıştık. Bahane üretmedik, orada hiçbir zaman iftiraların, dedikoduların tarafında olmadık. ‘Engelleniyoruz Siyaseti’ yapmadık, onlar bizi engellemeye çalıştılar. Biz milletimizle el ele verdik, konutlarımızı dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

“Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar”

Mevcut İBB yönetimini, “Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz. Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu. Beceriksizliğe mahkûm edildi. Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar. Gelsinler, dönüşüm nasıl yapılıyor Tozkoparan’a baksınlar. Emin olun, böyle bir dertleri yok. Niye yok biliyor musunuz? Çünkü İstanbul’u bir rant olarak görüyorlar. İstanbul’un kaynaklarını, işte o rant görme anlayışıyla peşkeş çekiyorlar. Ve emin olun İstanbul’u bir basamak olarak görüp, kendi geleceklerini inşa etmek istiyorlar. Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Reklama, depremin iki katı bütçe ayırdılar. Sonra da dediler ki; ‘deprem çok önemli bir mesele’ madem önemliyse, madem insanımızın canı, malı kıymetliyse; sen de elini bir taşın altına koy, koymazlar. Çünkü böyle bir dertleri yok” sözleriyle eleştiren Kurum, "Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler. 2019’da bizim ihalesini yaptığımız metro hatlarına, kendileri yapmış gibi sahip çıkmaya çalışıyorlar. Bunlar emek hırsızı. Orada biz çalışmışız, çabalamışız, iş yapmışız. Sen de yap, elinden tutan mı var? Yok, yapmazlar” dedi.

“Beş senedir milletimizin aklıyla alay ettiler”

Kurum, CHP’li isimlerin karıştığı para sayma görüntülerini hatırlatarak, “Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler. İstanbul’un kaynaklarını, ‘yetimin hakkıdır’ demeden balya balya kendi ikballeri için dağıttılar. Üstelik bunu da yüzleri kızarmadan savundular. Yetmedi, israfı bitirdik dediler, en büyük israfı yaptılar. İstanbullu hemşerilerimizi ötekileştirdiler. Kadınlarımız arasında bile ev hanımları ve çalışan kadınlar diye ayrımcılık yaptılar. Binlerce kadın emekçimizin ekmeğiyle oynadılar, işlerine son verdiler” diye konuştu.

İBB yönetiminin 2019 yerel seçimlerinden önce verdikleri vaatleri hatırlamadığını söyleyen Kurum, “Verdikleri hiçbir sözü yerine getirmediler. 100 bin konutu, metro hatlarını, megabüsleri, HIZRAY’ı unuttular. ‘Hatırlamıyorum’ diyorlar. İşleri güçleri reklam, işleri güçleri algı. Deprem, algıyla çözülür mü? Deprem, reklam belediyeciliği ile çözülür mü? Trafik çilesi, ‘Engelleniyoruz Siyaseti’ ile çözülür mü? Çözülmez. Bunlar beş senedir, milletimizin aklıyla alay ettiler. Millete yalan söylediler. Bu milleti kandırdılar, bu milleti aldattılar. Hâlâ aldatmaya da devam ediyorlar. 2019’daki kampanyalarında geldiler, konuştular, vaat ettiler, oyunuzu isteyip gittiler. Yüzlerce vaat verdiler; makamlarına oturur oturmaz da hepsini unuttular. Biz deprem bölgesinde kardeşlerimiz için sağlam ve huzurlu yuvalar yaparken, bunlar kendi ikballeri için balya balya para kuleleri yaptılar” dedi.

“Kendi konforları için villalar yapma derdine düştüler”

Mevcut İBB Başkanının mal beyanında belirtmediği villalar da Kurum’un gündemindeydi. Kurum, "Devlete, millete mal beyanlarını açıkladılar, sonra bir baktık; 1,5 milyar liralık yeni mallar ortaya çıktı. Yani, biz afet bölgelerindeki kardeşlerimizin yaralarını sararken, onların derdiyle dertlenirken, bunlar kendi konforları için boğaza nazır villa yapma derdine düşmüşler. İstanbul’u unutmuşlar ama hiç endişe etmeyin. Biz onların savurduğu paraları, İstanbul’un projelerinde kullanacağız. Onların siyasi kariyeri için ayırdıkları kaynakları biz İstanbul’a harcayacağız. İstanbul’un hakkını, İstanbul’a teslim edeceğiz. Bu millet kendini unutanlara, kaybolan yıllarının hesabını sandıkta soracak. Sandık milletin mahkemesidir. Sandık günü hesap günüdür. İşte o gün, 31 Mart’ta sandık gelecek, hesap kesilecek” diye konuştu.

Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul’u ihmal ettiğini söyleyerek, “Bu iş bilmez yönetim İstanbul’da tek bir eser üretmediği gibi bir de kalkmış bizim projelerimizi eleştiriyorlar. Sen, İstanbul’u kara kışa teslim edip büyükelçilerle balık yerken; biz İstanbul’un 39 ilçesinde yeni yuvalarımızın inşasını yapıyorduk. Sen, kendi genel başkanını devirmek için gizli gizli toplantılar yaparken; biz İstanbul’un 39 ilçesinde yeni millet bahçeleri, yeni sosyal konutlar yapıyorduk. Sen, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olup İstanbul’u kaderine terk ederken; biz asrın felaketinde, 11 ilimizde, 3 ayda 180 bin konutumuzun temellerini atıyorduk” ifadelerini kullandı.

“Gerçek Belediyecilik vizyonu kazanacak, milletimiz kazanacak”

İstanbul için durmadan çalışacaklarını ifade eden Kurum, “Dert sahibi olmak, milletin derdiyle dertlenmek en güçlü, en kuvvetli duygudur, en kuvvetli ordudur. İşte biz gücümüzü, sizin dertlerinize koşmaktan alıyoruz. Kalbinizde hakiki bir davanın derdini taşıyorsanız; tüm engelleri aşar, tüm dikenli yollardan gözünüzü kırpmadan geçersiniz. Biz dert ile yola çıktık. Aşk ile çalışan yorulmazmış. Bizim derdimiz de, bizim davamız da, bizim gayemiz de İstanbul’umuz. İstanbul fethedilmişse; karadan gemiler yürütülmüşse bu dert sayesindedir. Avrasya tüneli, Marmaray yapılmışsa, bu dert yüzündendir. 1994’te Cumhurbaşkanımız da aynı dertte olmasaydı, İstanbul bugün o medeniyet yürüyüşüne çıkamazdı. 22 yıldır bu şehrin her yerinde tarihi hizmetler bu dert sayesinde yapıldı” diye konuştu.

Murat Kurum, ‘Gerçek Belediyecilik’ vizyonlarına vurgu yaparak, “1 Nisan sabahı İstanbul’da yepyeni bir sayfa açılacak. Yine ‘Gerçek Belediyecilik’ vizyonu kazanacak; yine milletimiz kazanacak.” dedi ve cümlelerini şöyle sürdürdü “Buradan İstanbul’umuzun güzel insanlarına sesleniyorum. Yarın sandığa gideceğiz. Yarın, bir tarafta ülkemizin geleceği için gece gündüz çalışanlar olacak, diğer tarafta 5 yıldır İstanbul’u unutanlar olacak. Yarın sandığa gittiğinizde; bir tarafta deprem çilesi bitsin diyenler olacak, diğer tarafta verdiği vaatleri hatırlamayanlar olacak. O yüzden yarın, hep birlikte İstanbul’un geleceğine sahip çıkalım”

Milletin daima yanında olacaklarının altını çizen Kurum, konuşmasını, “Nasıl bundan önce çalıştıysak, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Büyük ve Güçlü Türkiye davası için, gece gündüz nasıl koşturduysak aynı anlayışla çalışacağız. Milletimizin yanında olacağız. Milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılında, İstanbul’umuzu parlayan yıldız yapacağız” cümleleriyle noktaladı.