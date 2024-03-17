Bayrampaşa’da Rumeli Balkan Federasyonu’nu ziyaret eden Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, “İstanbul’umuza ‘Şehremini’ olabilmek için yola çıkmak, bizim için onurların, gururların en büyüğü. Hemşehrilerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir İstanbul inşa edeceğiz. İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz. İsrafı bitirdik deyip tabelalara 350 milyon lira reklam parası harcamayacağız. 2 günlük konsere 550 milyon lira vermeyeceğiz. O kaynaklarla Bayrampaşa’nın kentsel dönüşümünü yapacağız, Bayrampaşa’nın ulaşım sorununu çözeceğiz” dedi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa’da bulunan Rumeli Balkan Federasyonu’nu ziyaret etti. Kurum’a ziyaretinde, Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı İlknur Kovaç Bayraktar, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Eski AK Parti Milletvekili Gülay Dalyan, ilçe meclis üyeleri, Federasyon’a bağlı dernek başkanları ve Rumeli Türkleri Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik etti.

“İstanbul’umuza ‘Şehremini’ olmak için yola çıkmak bizim için onurların, gururların en büyüğü” İstanbul’un burada yaşayan her milletin anavatanı olduğunu dile getiren Kurum, “Burası hepimizin anavatanı. Burada büyümüş, burada kızımızı gelin etmiş, oğlumuzu askere göndermiş, acılarımızı, hüzünlerimizi burada hep birlikte yaşadığımız memleketimiz, aziz İstanbul’umuz. Her şeyiyle İstanbul’a sevdalıyız; insanıyla, değerleriyle, yaşam tarzıyla, tüm medeniyetleri, tüm dinleri, tüm ırkları içinde huzurla yaşatmış İstanbul’umuza ‘Şehremini’ olmak için yola çıkmak bizim için onurların, gururların en büyüğü” diye konuştu.

“Nerede milletimizin zor bir anı olsa, bir sıkıntıya düşse, orada olmaya çalıştım”

9 sene Emlak Konut Genel Müdürlüğü, 5 yıl da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptığını belirten Kurum, “Bu görevlerde hep aziz İstanbul’umuzun değerlerini yaşatmak, korumak, 81 ilimizin 783 bin kilometrekare vatan toprağı için bu süreci yürüttüm. Nerede milletimizin zor bir anı olsa, bir sıkıntıya düşse orada olmaya çalıştım. 5 yıllık süreçte 81 ile 500’ü aşkın ziyaret gerçekleştirdim. Bu ziyaretlerin birçoğunda aylarca o şehirde kalmış ve orada çalışmış, başını eğmiş bir kardeşinizim. Samimiyetle çalıştım, elimden geleni yaptım. Her şeyi yaptım diyemem ama elimden geleni ardına kadar yaparak arkadaşlarımla, milletvekili kardeşlerimle, belediye başkanlarıyla birlikte şehirlerimiz için mücadele ettik” dedi.

“Milletimizin elini konutlarımız, şehrimiz, ilçemiz ayağa kalkana kadar bırakmadık”

Yaşanan her afette milletin yanında olduğunu hatırlatan Murat Kurum, şöyle devam etti:

“Elazığ’da, Malatya’da deprem oldu, biz 2 saat sonra oraya gittik. Bir söz verdik, o sözü tuttuk. Kastamonu’da, Bartın’da, Giresun’da seller oldu. Biz yine oradaydık, milletimizin elini tuttuk. O eli; oradaki konutlarımız, o şehrimiz, ilçemiz ayağa kalkana kadar bırakmadık. Güzel İzmir’imizde depremden 2 saat sonra yine biz oradaydık. Bir aya yakın İzmir’de kaldık ve İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. Ardından 11 ilimizde yaşadığımız asrın felaketinde biz yine 11 ilimiz için, oradaki vatandaşlarımız için seferberlik anlayışıyla, Rumelili kardeşlerimizle, Bosnalı kardeşlerimizle, bu ülkede yaşayan her bir kardeşimizle aynı acıyı hissettik. Aynı hüznü yaşadık. Hep birlikte deprem bölgesine gittik. 3 ayda 180 bin konutun temelini attık. 6 ayda konutlarımızı bitirdik, vatandaşlarımıza teslim ettik.”

“Hemşehrilerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir İstanbul inşa edeceğiz”

Aynı anlayışla İstanbul için çalışacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, “Güzel şehrimizi daha da güzelleştirmek, buradaki deprem riskini ortadan kaldırmak, Bayrampaşa’da yaşanan sıkıntıları gidermek adına ve Bayrampaşa’nın geleceği adına, Bayrampaşa’da yaşayan hemşehrilerimizin yastığa başını koyduğunda huzurla, güvenle uyuyacağı bir İstanbul inşa edeceğiz. Trafik çilesini bitireceğiz. Her ilçe metronun gittiği, vatandaşımızın huzurla güvenle evine, işine ulaştığı bir İstanbul hayal ediyoruz. Adaletli bir yönetim sergileyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. 1 Nisan’dan sonra; bir elimizle yerin üstünde Bayrampaşa’da imar problemlerini çözerken, buradaki kentsel dönüşümü yaparken; diğer elimizle Bayrampaşa için, İstanbul’umuz için yerin altında metro şantiyelerinde çalışacağız” ifadelerini kullandı.

“Seferberlik anlayışıyla çalışacağız”

Bakanlık ve Genel Müdürlük yaptığı süreçte hiçbir zaman bahanelerin arkasına sığınmadığını hatırlatan Kurum, konuşmasına, “Kaynağı da, parayı da, çalışacak ekibi de, ekipmanı da buldum. Hamdolsun sizin karşınıza gelirken 46 bin afet konutunu bitirmiş, İstanbul’da 173 bin kentsel dönüşüm projesini başlatmış, 81 ilde 365 bin sosyal konutu başlatmış, bir kısmını bitirmiş, vatandaşımıza teslim etmiş, 81 ilde 72 milyon metrekare yeşil alanla, millet bahçeleriyle şehirlerimizi donatmış, altyapıdan üstyapıya birçok yatırımı gerçekleştirmiş bir kardeşiniz olarak karşınızdayım. Bu anlayışla inşallah 1 Nisan itibariyle de şehrimiz için, şehrimizin geleceği için, burada yaşayan her bir kardeşimiz için İstanbul’un sokakları huzurla, güvenle dolana kadar çalışacağız. Hep birlikte Gazi Mustafa Kemal’in hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için, hep birlikte büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak için, İstanbul’un Türkiye’nin lokomotif bir şehri olması ve buradaki gücüyle birlikte Balkan coğrafyasına yardım edebildiği, Bosna’ya yardım edebildiği, Rumeli’ye yardım edebildiği, Gazze’deki çocukların umudu olacak Türkiye için, İstanbul’da seferberlik anlayışıyla çalışacağız” diyerek devam etti.

“İstanbul’un kaynaklarını İstanbul’un geleceği için harcayacağız”

Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu’nu için ‘kültür merkezi’ sözü veren Kurum, “Rumelili kardeşlerimizin içinde her türlü sosyal faaliyeti yapacağı, öğrencilere burs vereceği, hem Bayrampaşa’da hem İstanbul’da yaşayan tüm kardeşlerimizin birlik beraberlik ruhu içerisinde orada vakit geçireceği, bizlerin oraya gelip sizlerle bir olacağımız güzel bir kültür merkezini Bayrampaşa’da İlknur Başkanımla el ele vererek yapacağız” dedi.

Kurum, şöyle devam etti:

“Milletimizin zor gününde, bizi, burada değil de başka şehirlerde ikbal peşinde gezerken görmeyeceksiniz. İstanbul’un kaynaklarını, İstanbul’a harcayacağız, İstanbul’un geleceği için harcayacağız. İstanbul’un kaynaklarını çarçur etmeyeceğiz. ‘İsrafı bitirdik’ deyip tabelalara 350 milyon lira reklam parası harcamayacağız. 2 günlük konsere 550 milyon lira vermeyeceğiz. İşte o kaynaklarla Bayrampaşa’nın kentsel dönüşümünü yapacağız, Bayrampaşa’nın ulaşım sorununu çözeceğiz, Bayrampaşa’nın altyapıdan üstyapıya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden beklediğin ne varsa onu gidermenin gayreti içerisinde çalışacağız.”

“Bir tarafta İstanbul için verdiği vaatleri bile hatırlamayanları, diğer tarafta sadece İstanbul’a 350 milyar lira yatırım yapanları oylayacağız”

31 Mart seçimlerinin önemine değinen Murat Kurum konuşmasını, “Sandıkta bir tarafta İstanbul için koca 5 yılda verdiği vaatleri bile hatırlamayanları, diğer tarafta 5 yıllık süreçte sadece İstanbul’a 350 milyar lira yatırım yapanları; bir tarafta İstanbul’u bir basamak olarak, İstanbul’u geleceği adına rant olarak görenlerle diğer tarafta milleti için gece gündüz çalışanları oylayacağız. İnşallah hep birlikte kazanacağız, hep birlikte mutlu olacağız” sözleriyle noktaladı.