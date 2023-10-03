Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde Muratlı Devlet Hastanesi’nde Hastane Afet Planı (HAP) tatbikatı yapıldı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü HAP Koordinasyon ekibi gözetiminde; İlçe Emniyet Müdürlüğü, Anadolu Lisesi Müdürlüğü ve Muratlı 112 Acil Sağlık ekibinin katılımları ile 2023 Muratlı Devlet Hastanesi HAP tatbikatı gerçekleştirildi. Deprem ve hasta tahliyesi üzerine yapılan tatbikat başarıyla tamamlandı.

Tatbikata, Muratlı Devlet Hastanesi Başhekimi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Mehmet Ali Kaya ve Hastane Müdürü Sema Ülker ile hastane personeli katıldı.