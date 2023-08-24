Bursa'da MÜSİAD yönetimi, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Şenocak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Güney, Osman Yetim, Halil Atalay ve Murat Eryağan ile Yönetim Kurulu Üyeleri Erol Bodur ve Halil İbrahim Özgeriş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı ziyaret etti. Başkan Alparslan Şenocak, ziyarette MÜSİAD Bursa Şubesi’nin faaliyetlerini ve projelerini anlattı.

MÜSİAD’ın küresel çapta 165 şube ve irtibat noktasına ulaştığını belirten Başkan Alparslan Şenocak, “13 binin üzerinde üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla Türkiye ekonomisine katma değer sağlayan büyük bir iş dünyası kuruluşuyuz. Şube olarak, gelişmiş imalat sanayii ve ticareti sayesinde küresel bir çekim merkezi konumunda olan Bursa’mızın daha ileri noktalara ulaşması için tüm birimlerimiz ile durmaksızın çalışıyoruz. Her bir üyemizin kent ve ülke ekonomisine sağladığı katma değer ile devletimizin ve milletimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.” diye konuştu. Şenocak, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’a çalışmalarında başarılar dileyerek teşekkür plaketi takdim etti. Solmaz da MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetimine nezaket ziyareti için teşekkür ederek, başarı dileğinde bulundu.