Listede, MÜSİAD İnegöl Şubesi üyelerinin önemli bir yer tuttuğu görüldü.

İnegöl’de mobilya üretiminde öne çıkan 9 firma arasında yer alan MÜSİAD üyeleri, gerçekleştirdikleri yüksek ihracat rakamlarıyla dikkat çekti. Buna göre, Leta Contract A.Ş 18 milyon 378 bin 474 dolar ile listenin en üst sırasında yer aldı. Weltew Mobilya 15 milyon 188 bin 830 dolar, Gabba Koltuk 14 milyon 925 bin 167 dolar, Koçaklar Mobilya 14 milyon 576 bin 466 dolar, Kocadağlar Mobilya 11 milyon 242 bin 662 dolar ve Nurhas Mobilya ise 7 milyon 698 bin 864 dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ekonomiye katkı sağlayan bu üretici firmalar, İnegöl’ün ihracat potansiyelini güçlendirmeye devam ediyor. MÜSİAD İnegöl üyeleri ve tüm İnegöllü ihracatçı firmalara başarı dilekleri iletildi.