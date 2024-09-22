Edinilen bilgilere göre, şehit Abakay’ın cenaze törenine katılmak isteyen yakınları, Batman'dan Muş'a gelen 21 BF 066 plakalı kamyonette bulunuyordu. Bu araç, Şenyayla bölgesinde kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 70 metre yükseklikten şarampole devrilen kamyonette 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırılırken kaza ile ilgili araştırmanın başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA