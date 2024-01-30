Millet ittifakının dağılmasının ardından seçimlere şimdilik tek başına giren CHP’de aday gösterilmeyen belediye başkanlarının isyanı sürerken, Bursa’da bir binaya asılan afiş yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Mustafa Bozbey’e ait afişte CHP ibaresinin olmadığı gözlemlendi. Bu durum vatandaşlarında ilgisini çekiyor. Bir kesim Mustafa Bozbey’ün parti üstü bir seçim stratejisi yürütmek adına böyle adım attığını düşünürken, diğer kesim ise CHP amblemiyle Bursa’da kazanmanın zor olduğu düşüncesiyle böyle bir adım atıldığı iddiasında.

Afişlerde CHP ambleminin neden olmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. Afişin CHP tarafından mı yoksa parti dışı Mustafa Bozbey gönüllüleri tarafından mı hazırlandığı bilinmiyor. Ancak tasarım çalışmalarının CHP’nin kurumsal seçim çalışmalarından biri olması ise dikkat çekmedi.

Konuyla ilgili CHP İl Yönetimi ya da Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey’in nasıl bir cevap vereceği merak konusu oldu.