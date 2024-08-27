Eski Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı’yı Ataevler’deki BGC merkezinde ziyaret etti. Bu ziyarette, Dündar görevde olduğu 15 yıl boyunca gerçekleştirdiği projeleri kapsayan "Türkiye Yüzyılına 15 Yıl" adlı kitabını Kolaylı’ya hediye etti. Dündar, bu kitabın özellikle Osmangazi’de hayata geçirdiği önemli eserlerin bir kaydı olduğunu ve Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin bu projeler arasında öne çıktığını belirtti. Müzeyle ilgili olarak, "Panorama 1326, kültürel bir buluşma noktası olarak hizmet vermekte. 8 bin 388 metrekarelik alana kurulu müzemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Bugüne kadar 138 ülkeden 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret edildi ve toplamda 509 etkinliğe ev sahipliği yaptı. Ayrıca müzemiz 7 ödül kazandı," dedi.

BGC Başkanı Nuri Kolaylı ise Mustafa Dündar'a 15 yıllık hizmet süresi boyunca basınla kurduğu şeffaf ve yakın iletişim için teşekkür etti. Kolaylı, "Yerel basını desteklediğinizi gördük ve bundan sonraki yaşamınızda da başarılar diliyorum," dedi. Ziyarette ayrıca BGC Yönetim Kurulu üyeleri Kenan Kibar, Burhan Kaya, Genel Sekreter Sinan Tunç ve İdare Müdürü Sedef Işıkkent de hazır bulundu.