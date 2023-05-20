Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da gençlerle gece yarısı basketbol maçı yaptı.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı MustafaVarank, gece saatlerinde gençlerle basketbol oynamak için Nilüfer ilçesindeki bir basketbol sahasında ilk kez oy kullanan gençlerle buluştu.

Isınma hareketlerinin ardından Varank, iki takım oyuncularına başarılar diledi. Tek pota 3'e 3 kıyasıya mücadeleyle geçen maçı vatandaşlar da saha kenarından izledi.

Maçın ardından açıklama yapan Varank, gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "İlk defa oy kullanan genç arkadaşlarımızla basket oynadık. Nasıl basketleri isabetliyse oyları da isabetli olsun diye. Gençler çok başarılı ve enerjileri yüksek. Ama bu enerjilerini diri tutmak lazım” diyerek gençlere baklava ikram etti.

Maçın ardından parkta bulunan grafiti köşesine giderek sprey boya ile Türk Bayrağı çizen Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş harflerini de yazarak alkış aldı. AK Parti Bursa Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Temiztürk de Varank’a eşlik etti.

Daha sonra kokoreç tezgahı başına geçen Bakan Varank, maçı izleyen vatandaşlarla gençlere kokoreç ikram etti.