Bursa'da kullanılmayan müstakil ev, alevlere teslim oldu. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yangında, alevler diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Bursa'nın Orhangazi ilçesi Fevzi Efendi Caddesi üzerinde boş bulunan bahçeli müstakil evde çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bahçedeki ağaçların da tutuşmasıyla, müstakil ev alev topuna döndü.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıktığı caddeyi trafiğe kapattı.

Olay yerine tedbir için 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, söndürülen yangın da mahallede büyük paniğe sebep oldu.

Yangınla ilgili tahkikat devam ediyor.