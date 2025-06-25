Teomanpaşa Mahallesi’nde bir yolcunun inmesinden sonra Masa Dağı yönüne gitmek isteyen Musa Ü., rahatsız bir şekilde oturuyordu. Yol tarif ederken başlayan gerginlik, aracın durmasıyla tartışmaya dönüştü.

Sürücü Mustafa B., şüpheli tavırlar sergileyen Musa Ü.’nün davranışlarından endişe duyarak araçtaki sopayı aldı ve dışarı çıktı. Tartışma araç dışında sürerken, Musa Ü. direksiyona geçmeye çalıştı. Mustafa B., bu sırada panik butonuna bastı. Ancak Musa Ü., taksi şoförünü dışarı iterek aracı gasbetti.

Yaklaşık 9 kilometre boyunca taksiyi kullanan Musa Ü., sonunda Kızılarık Caddesi'nde kaza yaptı ve olay yerinden yaya olarak kaçtı. Araçtan gönderilen panik butonu sinyali ve kamera kayıtları, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası’na ulaştı. Bilgi verilmesiyle devreye giren polis, kamera görüntüleri sayesinde Musa Ü.’yü tespit etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen Musa Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı araç içi kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, Musa Ü.’nün "Herkes kendine yakışanı yapar, değil mi usta?" demesi, taksicinin de "Herkes kendine yakışanı yapsın" şeklinde karşılık vermesi dikkat çekti. Ardından yaşanan tartışma, boğuşma ve aracın gasp edilme anları kayıt altına alındı.