İstanbul’da etkili olan sıcak hava dalgası vatandaşları bunalttı. Termometrelerin 33 dereceyi gösterdiği şehirde, Caddebostan Sahili’nde kimileri serinlemek için denize girerken, kimileri ise ağaç gölgelerinde dinlenmeyi tercih etti.

İstanbul’da etkili olan sıcak havalar vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) İstanbul için günler öncesinden yaptığı yüksek sıcaklık uyarısının ardından kent genelinde etkili olan Afrika sıcakları yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle öğle saatlerinde güneşin yakıcı etkisi altında kalan vatandaşlar, serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Caddebostan Sahili’nde serinlemek isteyen bazı vatandaşlar denize girerek rahatlamaya çalıştı. Yanı sıra sahil boyunca şemsiye ve şapkalarıyla gölgelik alanlara sığınanlar da dikkat çekti. Hava sıcaklıklarına karşı uzmanlar, güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarıda uzun süre kalınmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Sıcak havanın özellikle yaşlılar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve çocuklar üzerinde risk oluşturduğunu belirten yetkililer, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri gerektiğine dikkat çekiyor.

"Serinlemek için kendimizi plajlara, sahillere atıyoruz"

İstanbulluların yaz mevsiminde sıklıkla tercih ettiği noktalardan biri olan Caddebostan Sahili’ne gelen Abdullah Şahin, sıcaktan kaçmak için çözümü denize girmekte bulduğunu belirterek, "Havalar İstanbul’da gerçekten çok sıcak. Biz de serinlemek için kendimizi böyle plajlara, sahillere atıyoruz. Bugün de Caddebostan Sahili’ne geldik denize girmek için. Sıcaklardan kurtulmak için kendimizi plajlara attık; serinlemek için denizin tadını çıkartacağız, limonata içeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"Serinlemek yerine güneşten daha çok faydalanmaya çalışıyorum, çünkü güneşe ihtiyacımız var"

Kavurucu sıcaklara çözümü gölgelik alanda uyumakta bulduğunu dile getiren Cemil Ay, "Emekliyim, torunumla birlikte geldik. Serinlemek için sahilde böyle ağaç altı bir yere geldim. Biraz uyudum dinlendim, iyi geldi" dedi. Bunaltıcı sıcaklara rağmen sporuna devam ettiğini söyleyen Kubilay Pamukçu ise, "Ben serinlemek yerine güneşten daha çok faydalanmaya çalışıyorum, çünkü güneşe ihtiyacımız var. İnsanoğlu olarak doğayı çok hoyratça kullandığımız için iklim şartları giderek kötüleşiyor ne yazık ki. Nüfus kalabalığı arttıkça bu tip olumsuzluklar da kendini gösteriyor ama yine de doğanın tadını çıkarmak lazım. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Evet havalar sıcak ama bu rüzgar da olmasa çekilir gibi değil" diye belirtti.

İstanbul’da sıcak hava dalgasının cuma gününe kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.