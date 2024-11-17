İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ bünyesindeki Müze Gazhane, kasım ayı boyunca İstanbulluları kültür ve sanatla dolu zengin bir program ile buluşturmaya devam ediyor.
Kasım ayı programının detayları ise şöyle;
|
15 Kasım Cuma
|
20:00
|
Q Deck
|
Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Korkuyorum Anne (Reha Erdem) (Sinema)
|
16 Kasım Cumartesi
|
16:00
|
T Atölye
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*Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Dr. Strangelove (Söyleşi)
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17 Kasım Pazar
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17:00
|
H Gölgelik
|
Gülmek Yakışır: Barış Balkır (Stand Up)
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18 Kasım Pazartesi
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20:00
|
Otopark -2
|
*Dans Dans Dans!: Swingin Blues (Eğitmen: Işıl Göksu Edeer) (Atölye)
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18 Kasım Pazartesi
|
19:00
|
T Atölye
|
*Animasyon 101
|
19 Kasım Salı
|
20:00
|
Q Deck
|
Endüstrimantal: Balina (Konser)
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21 Kasım Perşembe
|
19:00
|
T Atölye
|
*Sinema ve Psikoloji: Zihin, Gerçeklik, Hafıza (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
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21 Kasım Perşembe
|
19:30
|
Otopark -2
|
*Sahne Senin: Rinxlaya (Konser)
|
20:30
|
*Yerin Altında: Ağaçkakan (Konser)
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22 Kasım Cuma
|
20:00
|
Q Deck
|
Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Karışık Kaset (Tunç Şahin) (Sinema)
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23 Kasım Cumartesi
|
16:00
|
T Atölye
|
*Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – The Big Lebowski (Söyleşi)
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24 Kasım Pazar
|
17:00
|
H Gölgelik
|
Gülmek Yakışır: TuzBiber Tandem (Stand Up)
|
25 Kasım Pazartesi
|
20:00
|
Otopark -2
|
*Dans Dans Dans!: Tap Dans – Swing İstanbul (Atölye)
|
25 Kasım Pazartesi
|
19:00
|
T Atölye
|
*Çok Düşünüyoruz: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (Söyleşi)
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26 Kasım Salı
|
20:00
|
Q Deck
|
Müzede Caz: Tolga Şanlı Trio (Konser)
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27 Kasım Çarşamba
|
19:00
|
H Gölgelik
|
Sahne Senin: Sinağrit Baba (Konser)
|
20:00
|
Hava Kararınca: Kesmeşeker (Konser)
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28 Kasım Perşembe
|
19:00
|
T Atölye
|
*Sinema ve Psikoloji: Varoluşçuluk ve Karakterin Hikâyeyle İlişkisi (Sezen Sayınalp, Ceren Boz) (Atölye)
|
20:00
|
28 Kasım Perşembe
|
19:30
|
Otopark -2
|
*Yerin Altında: Holy Fire Night (Konser)
|
29 Kasım Cuma
|
20:00
|
Q Deck
|
Cuma Sineması ‘İstanbul Hikayeleri’: Çatlak (Fikret Reyhan) (Sinema)
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30 Kasım Cumartesi
|
16:00
|
T Atölye
|
*Altyazı Sinema Sohbetleri: Tür Sineması (Komedi) Aslı Ildır & Ekrem Buğra Büte – Toni Erdmann (Konuk: Ayça Çiftçi) (Söyleşi)
Kaynak: igf