Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi tarafından gerçekleştirilen Müzikçe Söyleşiler etkinliğinin bu ayki konuğu Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman oldu.

Öğr. Gör. Sedat Çılgın’ın seslendirdiği iki türkü ile başlayan söyleşide Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans öğrencisi Belen Çakan, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman’a kültür, sanat ve müzik konularında sorular yöneltti.Çanakkale’nin kültür sanat anlamında zengin bir kent olduğunu vurgulayan Vali Doç. Dr. Ömer Toraman, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin bu anlamda kente sunduğu katkının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

Söyleşi; Rektör Erenoğlu’nun Vali Doç. Dr. Ömer Toraman’a hediye takdimi ve ardından Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nin gezilmesi ile son buldu.