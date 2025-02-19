Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi, unutulmaz bir konser programıyla devam etti. Şehrin tarihine, değerlerine, kültürüne verdiği değeri her programda gösteren Büyükşehir "Dünden Bugüne Sakarya Türküleri" konserine ev sahipliği yaptı. Halk müziği tutkunları tarafından büyük ilgi gören konser, Sakarya’nın unutulmaz türküleriyle müzik şölenine dönüştü. Müzik yönetmenliğini Doç. Dr. Mahir Mak’ın üstlendiği konserin, genel sanat yönetmeni Prof. Dr. Sertan Demir olurken, koordinatörlüğünü Arş. Gör. Mehmet Der gerçekleştirdi. TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler Korosu Ses Sanatçısı Mustafa Arı’nın da katılımıyla sahne alan sanatçılar, Sakarya’nın kültürel mirasını yansıtan türküleri ustalıkla icra etti.

Programda Sakarya’nın kültürel mirasını yansıtan 15 eser yorumlanırken, izleyiciler zaman zaman hüzünlü, zaman zaman ise neşeli anlar yaşadı. Şehre özgü eserlerle Sakarya’nın mazisine giden dinleyiciler, sanatçıları ayakta alkışladı.