Yeni Mahalle Dere Sokak’ta bulunan bir evden çevreye yayılan koku üzerine mahalle sakinleri Yenişehir Belediyesi İyilik Masası’na şikayette bulundu. İhbar üzerine adrese giden Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, çöp evle karşılaştı. Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü evin temizlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler uzun uğraşlar sonucu evden 1 buçuk ton çöp çıkartırken, boşaltılan ev ilaçlanarak dezenfekte edildi. Çöplerin oluşturduğu ağır kokudan rahatsız olan mahalle sakinleri, evin temizlenmesiyle birlikte rahat bir nefes alırken belediye ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: iha