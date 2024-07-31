Myrleia Antik Kenti mozaiklerinin korunması ve geleceğe taşınması için başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kazı alanını genişleterek, eserleri ziyarete açacaklarını söyledi.

Doğal, kültürel ve tarihi değerleri geleceğe kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Mudanya Belediyesi, 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti’ni geleceğe kazandırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün bilimsel katkılarıyla yapılan sondaj kazıları sonucunda açığa çıkarılan ve üzerinde çiçek işlemeleri bulunan mozaiklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgiler alan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Myrleia Antik Kenti’nin Türkiye ve Dünya tarihi için çok önemli bir değer olduğuna vurgu yaptı.

“Kazı alanını genişletip, ziyarete açacağız”

Myrleia Antik Kenti’nde restorasyon ve konservasyon çalışmaları tamamlanan mozaik zemin döşemelerinin her yıl düzenli olarak bakımının yapılarak korunacağını söyleyen Dalgıç, “Kazı alanını genişleterek gerekli düzenlemeleri yapacağız. Ortaya çıkan eserleri ziyarete açarak, Myrleia Antik Kenti’ni insanımızla buluşturmak, ülkemiz turizmine ve geleceğe kazandırmak istiyoruz. Bu meyanda elimizden geleni yapıyoruz” dedi.