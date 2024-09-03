Kanal Fırat ekranlarında yayınlanan "Gündem" programında canlı yayına katılan Deprem Uzmanı ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Tunceli'de Deprem Bekliyorum"

Prof. Dr. Naci Görür, "Şu anda Tunceli'de bir deprem bekliyorum" diyerek, Erzincan’ın doğusunda yer alan Karlıova ile ilgili kritik uyarılarda bulundu. Görür, "Bu bölge, Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucunda yer alıyor. Biz bu alana Yedisu fayı diyoruz. Bu fay, Erzincan ile Bingöl'ün Karlıova ilçesi arasında uzanıyor. Bu bölgenin yakın zamanda bir deprem üreteceğini öngörüyorum. Eğer bir deprem gerçekleşirse, 7’nin üzerinde bir şiddette olacak ve yıkıcı etkisi büyük olacak. Her ne kadar bu bölgede bina ve nüfus yoğunluğu fazla olmasa da, insan hayatı tehlike altında. Bu yüzden, Tunceli Valisi ve bölgedeki diğer yetkililerle bu konuda görüşmeler yaptım ve onları bu tehlikeye karşı uyardım" ifadelerini kullandı.

"Deprem Şiddeti En Az 7.4 Olabilir"

Konuşmasının devamında, özellikle Bingöl, Karlıova ve Erzincan arasındaki depremin büyüklüğünün en az 7.4 olabileceğini belirten Prof. Dr. Görür, bu bölgenin kritik bir noktada olduğunu vurguladı. Görür, "Şu anda endişe duyduğumuz diğer bir yer, Karlıova ile Bingöl-Göynük arasındaki bölge. Bu alan tam bir çatal noktasında bulunuyor. 20 Şubat depremleri bu bölgeye enerji transfer etmiş olabilir. Eğer burada bir deprem gerçekleşirse, 7.4 büyüklüğünde olma ihtimali yüksek. Bu bölgedeki fay hattı uzun süredir sessiz ve artık biriken enerjinin boşalması an meselesi. Bunun yanında, Bingöl-Göynük arasındaki bir depremin de 7 büyüklüğünde olabileceğini düşünüyorum. Bu fay hattı güneybatıya doğru devam ederek Palu, Elazığ ve Malatya'ya ulaşabilir" şeklinde açıklamalarda bulundu.