Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla beraber, 4A, 4B ve 4C kategorisindeki bütün emeklilere yönelik ek ödeme fırsatları sunuldu. Detaylar resmi gazetenin yeni sayısında yer alırken, emekliler, müracaat şartlarını sağladıkları takdirde aynı gün içerisinde ödemelerine kavuşabilecekler.

Nakit Destek ve Ek Ödeme Fırsatları Başladı!

Yılbaşı evveli emekli maaşı alan vatandaşlara yönelik oluşturulan bildirime göre, IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirilecek ek ödeme müracaatları, bankalar doğrulusunda olumlu karşılanıyor. Bu özel destek kampanyası kapsamında, emeklilere yaseneyen ek ödeme ve nakit takviyeleri tamamıyla karşılıksız ve geri ödemesiz bir şekilde verilecek. Bankalar, özel destek kampanyalarını duyururken, milyonlarca emekli vatandaş amacıyla finansal rahatlama sağlıyor. Ek Ödeme Başvuru Koşulları ve Detayları Yeni seneye saseneı günler kala, emekli maaşı alanlara yönelik oluşturulan IBAN numarası üzerinden ek ödeme duyurusu, bankalar doğrulusunda son 9 güne girildiği hatırlatılarak yapıldı. Emekli maaşı alanlar, müracaat koşullarını sağladıkları takdirde, bankalardan ek ödeme desteği alabilecekler. Bu fırsat, SSK, Bağ-kur, memur emeklisi ya da EYT emeklisi olmak fark etmeksizin bütün emeklileri kapsamaktadır. Bankaların yenilik ödeme kampanyaları, aynı gün içerisinde IBAN numaraları üzerinden gerçekleştirilecek. Nakit Destek Emekliye Yatıyor: 10.000 TL ve Üzeri Ödemeler Yılbaşı evvel emekliler, maaş zamlarının yanı sıra nakit destek ödemelerini de büyük bir merakla bekliyorlar. SSK, Bağ-kur, memur emeklisi ve EYT emeklisi ayrımı olmaksızın bütün emeklilere yönelik bu destek, 10.000 TL’den başlayarak verilecek. Tamamen karşılıksız bir şekilde emeklilerin IBAN numaralarına yatırılacak olan bu nakit destek ödemeleri, emeklilere yeni sene evvel mühim bir finansal destek sağlayacak. Aralık Ayı Emekli Promosyon Kampanyaları: 10.000 TL ile 12.500 TL Arasında Ödemeler Aralık ayı, emeklilere özel promosyon kampanyalarıyla dolu. Bankaların cazip teklifleri arasında yer alan kampanyalar, 10.000 TL ile 12.500 TL arasında değişen ödemeleri içeriyor. Bu fırsatları kaçırmak istemeyen emekliler, bankaları güncel tekliflerini takip ederek, parasal destek sağlayabilirler. Yeni sene evvel oluşturulan bu özel duyurular, emeklilere umut ve sevinç getiriyor.