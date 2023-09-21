‘’Nano teknoloji’’ kavramını son dönemlerde sık, sık duymuşuzdur. Dergiler, haber bültenleri, makaleler ve birçok alanda bu kavram kullanılmaktadır. Bu alana bilim ve akademi ne kadar yakın olsa da halk arasında nano teknoloji oldukça karmaşık bir ve net bilgi yayılımının sağlanmadığı bir alandır. Ancak bilinmesi gereken bir durumda; nano teknoloji, günümüz dünyasında birçok alanda aktif olarak yer almakta ve insan hayatını oldukça kolaylaştıran bir teknolojidir. Nano teknoloji uzmanları, yüzlerce çalışmalar üstlenerek; insan yaşamına dair oldukça önemli noktaları gün yüzüne çıkartıyorlar. Ayrıca bu alanın bu denli önemli olmasının yanı sıra ucuz kaliteli ve en önemlisi güvenli ulaşabilmemizin önüne açmaktadır.

Nano Teknoloji Nedir?

Nano teknoloji, en temel ve en basit anlatımıyla metrenin milyarda bir nispetinde malzemelerle, ürünlerle ve ekipmanlara çalışma olarak tanımlanmaktadır. ‘’Nano’’ kelime anlamı olarak Antik Yunandan gelmektedir. Anlam itibari ile ‘’cüce’’ anlamına tekabül etmektedir. Yani minimimum enerji, potansiyel, iş gücüyle; maksimum verim elde etme olarak anlamlandırılabilmektedir. Bu durumda da ‘’metrenin milyarda bir nispetinde malzemeler ile çalışmak’’ anlamına gelmektedir. Nanoteknoloji geniş kullanım olanakları ve pratikliğiyle hayatımızın görünmeyen büyük bir parçasıdır.

Nano Teknolojinin Kullanım Alanları

Nanoteknoloji kullanım alanları, günümüzde oldukça önemli yerlerde kullanılmaktadır. Bu alanların en başında insan ve canlı sağlığı gelmektedir. Ayrıca minimum malzeme ile maksimum üretim olanaklarını sağlayan nano teknoloji, yüzlerce endüstri sektöründe de kullanılmaktadır. Endüstrilerin temel gereklilikleri; minimum yatırım ile maksimum üretim hedeflemektir. Nanoteknolojiye bakıldığında da tam olarak endüstriyel üretimlere uygun bir alandır. Genel olarak nanoteknoloji kullanım alanları ise şu şekilde listelenmektedir:

Fizik

Kimya

Biyoloji

Sağlık

Bilgisayar

Teknoloji

İlaç Endüstrisi

Elektronik

Endüstriyel

Tıp

Tarım

Fabrika

Uzay Teknolojisi Nano materyaller nelerdir?

Savunma

Çevre

Enerji

Genel olarak Nano teknoloji kullanım alanları bu şekildedir. Yukarıda bahsedilen en önemli alanlardan birkaçı ise şüphesiz sağlıktır. İlaç üretiminde nanoteknoloji oldukça kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca sadece ilaç üretiminde kullanılmayarak; insanoğlunun yaşamını devam ettirebilmesine olanak sağlayan ve ehemmiyet taşıyan operasyonlarda kullanılmakta olan birçok makinenin üretimi, kullanımına olanak sağlamaktadır.

Nano Teknolojinin Geleceği

Nano teknoloji, gün geçtikçe gelişmeye devam etmektedir. Buna nazaran önümüzdeki yıllarda hayatımızın temel fonksiyonel durumlardan birisi olmasını tahmin etmek pek zor değildir. Çünkü Nanoteknoloji, günümüz dünyasında oldukça önemlidir. Henüz kısıtlı imkanlarla gelişmeler yaşansa da insanoğlunun geleceği açısından oldukça önem taşımaktadır. Bunların arasından en dikkat çeken nokta ise uzay teknolojileridir. Nanoteknoloji, uzay teknolojilerinde oldukça önemlidir. Bu yüzden insanoğlunun geleceğine dair oldukça fayda sağlayabilecek alandır. Nanoteknolojinin gelişimi yüksek ihtimal ile insan yaşamına daha sık entegre olmasıyla gelişecektir. Bu etkileşim günümüzde olduk büyük ölçekte olsa da daha da insan yaşamına dokunması toplumsal normlarda da gelişmeye sebep olacaktır.