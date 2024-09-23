Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, cinayetle ilgili elde edilen kamera görüntülerinin mevcut olduğunu ve bu görüntülerin analiz edilmesi için TÜBİTAK'a gönderildiğini duyurdu.

Tunç, cinayet soruşturmasının titizlikle yürütüldüğünü ve ilgili tüm birimlerin koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı. Ayrıca, olayın aydınlatılması için her türlü çabanın gösterileceğini ve hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde adaletin sağlanacağını belirtti.

Bakan Tunç, Narin Güran'ın ailesine başsağlığı dileyerek, olayın toplumda yarattığı derin üzüntüyü paylaştı. Soruşturmanın ilerleyişiyle ilgili halkı bilgilendirmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını ifade eden Tunç, ayrıca kamuoyunun hassasiyetine de dikkat çekti.

Öte yandan, Narin’in cinayetinin aydınlatılması için özel ekiplerin görevlendirildiği ve olayla ilgili tanıkların ifadesinin alındığı bildirildi. Bu süreçte, adli süreçlerin hızlandırılması ve fail veya faillerin bir an önce bulunması için tüm adımların atıldığı belirtildi.