Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili davada müebbet hapis talebiyle yargılanan amca Salim Güran’a elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası verildiği öğrenildi.

Diyarbakır’da 7 Kasım’da başlayan yargılamada Salim Güran’a telefonundan sildiği bir ses kaydı sorusu sorulmuştu. Salim Güran tarlasını sulamak için kaçak elektrik kullandığını ileri sürmüştü.

Avukatlar da Salim Güran’ın kaçak elektrik kullanmaktan ötürü para cezası aldığını beyan etmişti. Hürriyet’in ulaştığı bu bilgilere göre; Salim Güran’a ilgili elektrik dağıtım idaresi tarafından mayıs/ağustos arasındaki dönemde üç ayrı gerekçeyle toplam 1 milyon 698 bin lira para cezası kesildi. Ceza sebebi olarak da ‘nötr cihaz kullanımı’, ‘boşa alma’ ve ‘swich’ müdahalesi olarak gösterildi.