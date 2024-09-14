Diyarbakır’da katledilen Narin Güran’ın adı Nevşehir’de Cevher Dudayev Mahallesi’nde bulunan parka verildi.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Cevher Dudayev Mahallesi’nde yapılan parka, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) adı verildi. Üzerinde ‘Narin Parkı’ yazan tabela Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İYİ Parti İl Başkanı Ali İhsan Parlatan, Belediye Başkan Yardımcıları ve mahalle sakinlerinin katıldığı törenle parka asıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, “Gerçekten acı bir olay. Vicdanları yaraladı ve bütün Türkiye’yi yasa boğdu. Bu olayın vicdanlarda açtığı yarayı nasıl kapatırız bilmiyoruz. Bu acıyı tarif edebilmek için kelimeler yetersiz kalır. Tüm Türkiye ile birlikte bende bir baba olarak büyük bir acı yaşadım. Allah milletimize sabır versin. Biz Nevşehir Belediyesi olarak evladımızın adını yaşatabilmek için böyle bir karar aldık. Narin meleğimiz bizim kalbimizde yaşayacak.” dedi.