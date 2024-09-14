Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli gelişmeler yaşandı. Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin’in, 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde cesedine ulaşılmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Olayla ilgili aralarında Narin’in annesi, ağabeyi ve amcasının da bulunduğu toplam 11 kişi tutuklanmış durumda. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran'ın, Narin'in biyolojik babası olabileceği yönündeki iddialar üzerine DNA testi yapılmıştı.

Sonuçlanan DNA testi, bu iddiaları çürüttü. TV100'ün haberine göre, Narin'in biyolojik ailesinin belirlenmesi için annesi ve babasından alınan DNA örnekleri üzerinde yapılan inceleme sonucunda, Narin Güran’ın bilinen ailesinin gerçek biyolojik ailesi olduğu kesinleşti. Amcası olduğu düşünülen Salim Güran’ın biyolojik baba olmadığı ortaya çıktı.