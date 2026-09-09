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Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Çerçi (36) Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) de kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen Volkswagen marka hafif ticari aracın sürücüsü Levent Çerçi olay yerinde hayatını kaybederken 5 kişi ise ağır yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine götürdü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Levent Çerçi'nin (41) kullandığı 27 APV 283 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücünün öğrenilemeyen 63 ALA 126 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı.

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