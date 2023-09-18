Spor kenti Narlıdere’nin, 15-16-17 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yaptığı ‘İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’ ile Narlıdere Belediyesi 4.Deniz Festivali ödül töreni ile sona erdiİZMİR (İGFA) - Narlıdere, Cumhuriyetimizin 100.yılı ve İzmir’imizin kurtuluşunun 101.yılında ‘İzmir’in Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’ ile Narlıdere Belediyesi 4.Deniz Festivali’ne ev sahipliği yaptı.

Optimist, ILCA 4 ve ILCA 6 sınıflarında düzenlenen, 200’den fazla sporcunun katıldığı yarışlar İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün önünde gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Ödül törenine, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediyesi Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Şirvan Bektaş, Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Habibe Şener, İTK İcra Kurulu Başkanı Yiğit Tatış, sporcular, aileleri ve vatandaşlar katıldı. Narlıdere Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu ve İzmir Türk Koleji (İTK) Yelken Kulübü’nün katkılarıyla düzenlenen yarışlar üç gün boyunca İzmir Körfezi’nde görsel şölen yaşattı.

“ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATACAKLAR”

Yelken sporuna gönül veren tüm sporcuları tebrik eden Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, “Çok coşkulu ve heyecanlıyız. Çünkü gençlerimizle, çocuklarımızla birlikteyiz. Narlıdere’mizde Belediyemizin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Türkiye Yelken Federasyonu ve İTK’nın katkılarıyla güzel bir yarışı geride bıraktık. Tüm sporcularımızı kutluyorum. İnanıyorum ki gençlerimiz, çocuklarımız dünya klasmanında da önemli başarılara imza atacak. Cumhuriyetimizin 100.yılı ve İzmir’imizin kurtuluşunun 101.yılında başta Gazi M.Kemal Atatürk olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı saygıyla anıyorum” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ CUMHURİYETİN TEMEL TAŞI”

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay, böyle bir organizasyona ev sahibi yapmaktan gurur duyduklarını ifade ederek, “Sizlere Belediye Başkanımız Ali Engin’in sevgi ve selamlarını iletiyorum. Dördüncüsünü düzenlediğimiz Narlıdere Belediyesi Deniz Festivali ile birlikte gerçekleştirdiğimiz yelken yarışlarının daha çok evladımızın sporla buluşmasına vesile olacağına inanıyoruz. Üç gün boyunca saatlerce suda kalan çocuklarımızın her biri bizim gözümüzde yarışı birinci bitirdi. Cumhuriyetimizin temel taşı olan çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Yarışlara emek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm sporcularımızı ve ailelerini tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Yelken Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Habibe Şener ise Narlıdere’de gerçekleştirdikleri yarışlara her sene yüksek bir katılım sağlandığını belirtti. Habibe Şener, yarışların düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “İnşallah seneye daha da kalabalık bir sporcu grubuyla burada olacağız. Dünyanın en zor ikinci sporunu yapan sporcularımıza destek veren hakemlerimize ayrıca teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.