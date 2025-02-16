İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından şehrin uzun vadeli vizyonunu ve stratejilerini şekillendirmek üzere hazırlanan İzmir Vizyon 2074 Çerçeve Belgesi için “Nasıl Bir İzmir” panel serisi sona erdi.

Toplam 8 panel ve 8 atölye çalışmasından oluşan ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu moderatörlüğünde düzenlenen “Nasıl Bir İzmir” serisinin son paneli İzQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşti.

“İzmir’de Birlikte Yaşamak” başlıklı panelin ilk konuşmacısı Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci oldu. Uyan Semerci, kapsayıcılık, ötekiler, kesişimsellik gibi kavramlar üzerinde dururken, “Birlikte yaşamayacağımız bir toplum hayal ediyorsak, herkesin dezavantajını masanın üzerine getirmeliyiz ki bu dezavantajları yaratan sorunları çözebilelim” şeklinde konuştu.

Semerci’nin ardından söz alan Prof. Dr. Deniz Yükseker ise, İzmir’in farklı dönemlerde çok çeşitli kesimlerden göç alan bir kent olduğuna işaret ederken, bugün İzmir nüfusunun yüzde 3,4’ünü göçmen ve mültecilerin oluşturduğunu belirtti. Merkezi yönetimin ve yerel yönetimlerin ortak göç politikası yönetimine sahip olması gerektiğini vurgulayan Yükseker, "Özellikle Gaziantep gibi göçmen nüfusun yüksek oranda olduğu yerlerde bu daha ciddi bir sorun. Göçmenlere ve mültecilere yönelik politikalar, kapsayıcılığı ve yerindenliği esas almalı, hak temelli olmalı ve sosyal teması artırmayı hedeflemeli. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü bu çalışmalara yönelik oluşturulması gereken kurumlara iyi bir örnek.” dedi.

Panelin son konuşmacısı olan Prof. Dr. Ayselin Yıldız, İzmir’de göçmenler ile yerlilerin temas alanlarının sınırlı olduğunu ve karşıtlığın, temas yoksunluğu ve bunun sonucunda birbirini tanımama durumundan kaynaklandığını ifade etti.

“Nasıl Bir İzmir” serisi, önümüzdeki aylarda tematik vatandaş buluşmaları ile devam edeceği öğrenildi.