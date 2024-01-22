Dolayısıyla sürekli baskıya maruz kalan deri bölgesinde nasır oluşmaktadır.Nasır el bölgesinde, diz kapağı ve çevresinde oluşmaktadır. Özellikle ayaklarda sıklıkla görülen bir sorundur. Nasır sürtünme ve basınç gibi derinin kalınlaşması sonucunda ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Ayaklarda nasırın oluşmasının en önemli neden ise yanlış ayakkabı seçimi ve yürüme alışkanlığının olmasıdır.

Nasırlar genel olarak ikiye ayrılmaktadır. İltihaplı ve iltihapsız olarak ayrılan nasırlar doğru şekilde tedavi edilerek kurtulabilir. Bu sorunun çözümü için çeşitli ilaç ve losyonlardan yararlanabilirsiniz. Ayrıca doğal ürünler ile de farklı tedavi yöntemleri bulunuyor. Tabi tedavi sürecinin başlamasından önce bu sorunun neden ortaya çıktığını bulmanız gerekiyor. Örneğin ayaklarda oluşan nasırın oluşmasına genelde yanlış ayakkabı tercihi başlıca etkendir. Bunu değiştirmeden tedaviye başlamanız yanlış olacaktır. Gerekli nem düzeyine ve temizliğe sahip olmadığı için dikkat edilmesi gereken önemli bir detaydır.

Nasırı Tedavi Eden Doğal Ürünler

Topuk taşı, ponza olarak da bilinmektedir. Bu nasırın iyileşmesinde kullanılan en etkili yöntemlerden birisidir. Nasırın etrafında bulunan ölü deriyi kaldırması ile birlikte nasır nedeniyle oluşan şiddetli ağrılardan kurtulma konusunda size yardımcı olacak bir detaydır. Ilık suda bekletildikten sonra uygulanması doğru bir tedavi süreci için dikkat edilmesi gereken bir detaydır. 5 dakika işlem yapıldıktan sonra Hint yağı ile bu bölge kapatılmalıdır. Hızlı bir çözüm için bu yöntem sıklıkla tercih edilmektedir.

Badem Yağı, E vitamini sayesinde cilt üzerinde oluşan problemleri giderme konusunda etkili olmaktadır. Bu yağ nasır bölgesini yumuşatarak zaman içerisinde nasırın kaybolmasına yardımcı olmaktadır. Nasırın olduğu noktaya fazla bastırmadan masaj yaparak kullanılması temizlik konusunda yardımcı olmaktadır. Ayrıca bu bölgede nasır nedeniyle oluşan ağrıdan kurtulma konusunda da yardımcı olmaktadır.

Beyaz sirke, günde bir kez kullanmak yeterli olacaktır. Bir bardak su içerisinde bardağın içindeki suyun üçte biri kadar beyaz sirke koymak gerekiyor. Bu maddenin içerisinde bulunan asitler nasır bölgesinde ki enfeksiyonu tedavi etmesi ve tedavi etmesi konusunda yardımcı olmaktadır. Özellikle bu bölgeye beyaz sirke uyguladıktan sonra bir gün bekletip ardından ponza taşı ile temizlik yapmak nasırı daha hızlı bir şekilde tedavi etme konusunda size yardımcı olacaktır.

Sarımsak, bin bir derde deva bu mucizevi ürün aynı zamanda içinde bulunan antioksidan sayesinde nasırı tedavi etmek için de kullanılabilir. Bunu yatmadan önce kullanmanız gerekiyor. Nasırlı bölgeye sarımsak sürülmeli ve sabaha kadar kurumaya bırakılmalıdır. Bu bölge sabah ılık su ile yıkanmalıdır. Sarımsak tek kullanılabileceği gibi istenirse sirke ile de kullanılabilir. Tabi sirke ile kullanırsanız sarımsak sürüldükten iki ya da üç saat sonra temizliği yapılmalıdır. Sabaha kadar bekletmek zararlı olabilir.

Nasırdan kurtulmak için bu yöntemleri doğal yollar olarak kullanabilirsiniz. Farklı yöntemleri bantları ve losyonları da kullanarak da nasır illetinden kurtulabilirsiniz. Özellikle ayak bölgesinde çıkan nasırlar insana ciddi ağrılar çektirmektedir. O nedenle size tavsiyemiz doğal yöntemleri ya da nasır bantlarını kullanarak bu illetten en kısa sürede kurtulmanız olacaktır. Tamamen kurtulabilmeniz için en önemli detay ise bu sorunun oluşmasına neden olacak sorunun belirlenerek, ortadan kaldırılması önemli olacaktır.