Nilüfer Belediyesi, Nâzım Hikmet Ran’ı 124. doğum gününde eserlerinden oluşan konser ile andı. Nâzım Hikmet Kültürevi’nde düzenlenen programı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, Başkan Yardımcısı Bukle Erman, meclis üyeleri Ali Sezgin ve Demirhan Aslan ile çok sayıda sanatsever izledi.

“İnsan, Umut ve Özgürlük Nâzım’ın İzinde” isimli konser 3 bölümden oluştu. İlk bölümde “İnsan”, ikinci bölümde “Mücadele”, üçüncü bölümde ise “Umut ve Özgürlük” başlıkları işlendi. Kemanda Cihat Aşkın, vokalde Çimen Yalçın, bağlamada Erdem Şimşek ve piyanoda Çağdaş Özkan’ın sahne aldığı konserde usta yazarın eserleri sanatçılar tarafından seslendirildi.

Eserlerin müzik düzenlemelerine Melisa Uzunarslan ve Tahsin İncirci imza atarken, Cahit Baylav da nota paylaşımlarıyla projeye destek verdi. Enstrümanların etkileyici performansı eşliğinde Nâzım’ın düşünsel dünyasına yapılan bu yolculuk, program sonunda seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

Gecenin sonunda ise programın sürprizi yaşandı. Sanatçı Cihat Aşkın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i sahneye davet etti. Başkan Şadi Özdemir de Nâzım Hikmet’in ‘Yaşamaya Dair’ isimli şiirini okudu.





NİLÜFER KADIN KENTİDİR

Programın sonunda sanatçıları tebrik eden Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, salonu dolduran izleyicilerin büyük çoğunluğunun kadın olmasından duyduğu memnuniyeti vurguladı. Nilüfer’in vizyonuna değinen Özdemir, “Nilüfer bir kadın kentidir; çünkü burada kadınlar sosyal ve iş hayatının merkezinde yer alır. Herkesin kendini iyi hissettiği, ‘hepimizin’ diyebileceği bir Nilüfer yaratma hikâyemizin peşinden koşuyoruz” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer’in kültür, sanat ve spor kenti olmaya devam edeceğini belirterek, etkinliklere gösterilen yoğun ilgi için herkese teşekkür etti.