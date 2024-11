Temsilcimiz Kafkasspor’da, Teknik direktörle yolların ayrılmasının ardından göreve Kemal Hastürk gelmişti. İlk maçına çıkan Hastürk yönetimindeki Kafkas Kartalları, Tire deplasmanında 1 puanla döndü.

Maçta Tire, ilk yarının 16. dakikada Mehmet Tosun’un attığı golle 1-0 öne geçti. Maçta ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı da kontrolü eline alan Kafkasspor, dakika 65’te Batuhan Doğrukıran ile skora denge getirdi. Doğrukıran’ın golünden 4 dakika sonra ise Emir Özsoy ile öne geçen Kafkasspor, deplasmanda Tire karşısında 2-1 önce geçti.

3 puan hasretine son vereceği düşünülen Kafkasspor’da mutluluk, 6 dakika sürdü. Atağa kalkan Tirespor’da 76’ncı dakikada Serhat Baştan takımının 2’nci golünü atarak skora yeniden denge getirdi. Maçta başka gol olmayınca maç 2-2 berabere bitti.

Hakemler: Mehmetcan Söylemez, Muhammed Yıldız, Gökhan Karaboğa

Kafkasspor: 16 Emirhan Emir, 33 Doğukan Ateş, 98 Yusuf Turhan(91 Furkan Bacaklı dk42), 21 Kerem Demir, 55 Tarık Furkan Çalışır, 41 Hasan Bekil, 12 Umut Doğdu( 6 Yusucan Balı dk46 ) , 10 Emir Özsoy, 14 Onur Toroman( 7 Eren Daniş dk59) , 77 Yusuf Kaplan, 99 Yağız Haydar Doğan (9 Batuhan Doğrukıran dk46 )

Tire 2021 FK: 85 Mert Danışmaz, 18 Anıl Doyuran( 35 Umut Can Çoban dk15) , 22 Semih Görer, 23 Miran Avcı, 34 Kadir Mert Örentepe, 77 Sinan Akgöl, 7 Mertcan Aktaş, 8 Said Can Açıkalın, 10 Mehmet Tosun, 99 Murat Elkatmış, 14 Mustafa Özyaşar

Sarı kartlar: Mustafa Özyaşar (Tire, dk45), Mehmet Tosun (Tire, dk 61)

Goller: Mehmet Tosun (Tire, dk16), Batuhan Doğrukıran (Kafkasspor, dk 65), Emir Özsoy (Kafkasspor, dk 69), Serhat Baştan (Tire, dk 76).

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT