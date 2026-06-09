Olay saat 14.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ekim sokak üzerinde meydana geldi. Sürücü Kemal Kocabey(74) yönetimindeki bisiklet, iddiaya göre fenalaşan sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ