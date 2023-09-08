CHP Eski İlçe Başkanı Necmi Demir, tedavi gördüğü hastane de hayatını kaybetti.

CHP’nin ağır toplarından bir dönem CHP ilçe başkanlığı görevinde de bulunan Necmi Demir 29 Ağustos'ta kalp rahatsızlığı sonrası ameliyata alınmıştı.

İstanbul’da Okan Üniversitesine ait hastanede ameliyata alınan Demir, ameliyat sonrası tedbir amaçlı yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Demir burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi oğlu Yücel Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

2007 yılında CHP’de ilçe başkanlığına seçilen Demir, 2017 yılındaki kongrede de ilçe başkanı seçilmişti.

Yıldırım Gazetesi olarak Necmi Demir’e Allah’tan rahmet Demir ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.