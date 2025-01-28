Konya Karatay Belediyesi, kültür ve sanat programlarıyla vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen “Nefesten Nağmeler” dinletisi ve sergi etkinliği, Karataylılardan büyük beğeni aldı.

Etkinlikte Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan eserler sanatseverlerle buluştu. Ebru, Hüsn-i Hat, Karakalem ve Resim gibi farklı sanat dallarında özenle hazırlanan eserler, büyük beğeni topladı.

Gençlik Merkezi öğrencileri, seçkin eserlerden ve ilahilerden oluşan performanslarıyla izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Her bir eser, dinleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Sanatseverlerden tam not alan program, öğrencilerin aldıkları sanat eğitimlerinin başarısını gözler önüne serdi.

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde düzenlenen programa, Karatay Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Özöğür, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KARATAY BELEDİYESİ KÜLTÜR SANAT PROGRAMLARIYLA ÖRNEK OLMAYA DEVAM EDECEK

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi kursiyerlerinin eserlerinden ve dinletisinden övgüyle bahseden Karatay Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Özöğür; Karatay Belediyesi’nin, sanatı ve gençleri destekleyen projeleriyle örnek olmaya devam edeceğini kaydetti.