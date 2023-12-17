Uluslararası İstanbul Mutfak günlerinde yapılan yemek yarışmalarınsa Nene Hatun MTAL öğrencileri 3 altın 3 gümüş madalya kazandı.

Dünya Aşçılar Birliği (WACS) tarafından “kıtalar arası”ünvanı alan Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri; 30 farklı ülkeden 78 farklı kategoride bin 500 yarışmacı ve 70 özel jürinin bulunduğu 20. Uluslararası İstanbul Gastronomi Günlerin gerçekleştirildi.

Yarışmada Nene Hatun MTAL öğrencileri Ana yemek dalında 2 altın madalya, balık dalında 1 altın madalya, tatlı dalında 2 gümüş madalya ve makarna dalında 1 gümüş madalya alarak toplamda 3 dünya birinciliği ve 3 dünya ikinciliği kazandılar.

MURAT AVCI