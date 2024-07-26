Tribhuvan Uluslararası Havalimanı’nda 19 kişiyi taşıyan bir uçak kalkış sırasında kaza yaptı.

The Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, Saurya hava yolu şirketine ait uçak, kalkış sırasında kayarak kaza yaptı. Tribhuvan Uluslararası Havalimanı Sözcüsü Subash Jha, uçakta bulunan 18 kişinin hayatını kaybettiğini, pilotun ise hastaneye kaldırıldığını belirtti. Bu trajik kazadan yalnızca pilot sağ kurtuldu.

Görgü tanıkları, The Kathmandu Post’a verdikleri ifadelerde, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ettiğini ve kanat ucunun yere çarpmasıyla aniden takla attığını söyledi.