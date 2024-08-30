Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde boş bir arsada nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu bulundu. Yaralı olduğu değerlendirilen kuş, yetkililerce koruma altına alındı.

İstiklal-Kurtpınar Mahallesi 74. Sokak’ta boş bir arsada nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu bulundu. Sulak yerlerde yaşayan ve böcek türleri ile beslenen kuş, yetkililerce koruma altına alındı.

Kuşun farklı bir cins olduğunu görünce Muratlı Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi’ne başvuran mahalle sakinlerinden Ali İhsan Onur, internette yaptığı araştırma sonucunda kuşun Balaban türüne ait bir kuş olduğunu öğrendiğini, kuşu hemen yetkililere teslim ettiğini belirtti.

Diğer taraftan, kontrolleri yapılan Balaban kuşu, bir süre sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.