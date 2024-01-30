ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in sahibi Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin takıldığını açıkladı.

ABD’li milyarder Elon Musk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sahibi olduğu Neuralink şirketinin geliştirdiği beyin çipinin ilk kez bir insana yerleştirildiğini duyurdu. Musk iyileşme sürecinin iyi gittiğini belirtirken, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti. İlk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu açıklayan Musk, “Sadece düşünerek telefonunun veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen hemen her cihazın kontrolünü sağlıyor. İlk kullanıcılar uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybeden kişiler olacak. Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Amaç budur” ifadelerini kullandı.



Mayıs 2023'te izin verilmişti

Öte yandan, Musk'un Neuralink şirketine beyin çipi projesinin geçtiğimiz Mayıs ayında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından insanlar üzerinde denenmesi için izin verilmişti. Saç telinden daha ince olan beyin çipinin Nisan 2021’de ise maymun üzerindeki deneyinin başarıyla gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Bilim dünyasında çığır açan çip, beyin aktivitelerini okuyarak beyin dalgalarından alınan verileri kaydedip bunu kişinin nasıl hareket etmek istediğini çözen bir uygulamaya kablosuz olarak iletmesini sağlıyor. Çip sayesinde felç gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavi edilmesi hedefleniyor.